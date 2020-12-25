Виртуальные экскурсии, квесты и фестиваль елок. Рассказываем о новогодней программе-20/21

25 декабря в 12:00 можно понаблюдать за «Битвой оркестров» на онлайн-площадках ДК «Академия»: vk.com/dk_akademiya , dk-akademiya.ru , clck.ru/SE42R. В музыкальном мастерстве посоревнуются оркестры русских народных инструментов ДК «Академия» и ДКЖ.

27 декабря состоятся концерт «Новогодние надежды» и городской детский конкурс «Чудеса под Новый год». Трансляция организована на телеканале «НСК 49».



28 декабря на сайтах naberezhnaya-nsk.ru/ru/events/ и www.instagram.com/Parkmihnab/ - виртуальная экскурсия по зимней Михайловской набережной.



С 1 по 10 января на интернет-ресурсах vk.com/dioramasib и sm-gallery.ru/ пройдет акция «Наши зимние каникулы» с рубриками: «Новый год в черно-белом фото», «Новый год шагает по планете», «Новый год в 1941 – 1945», «Розыгрыши – подарки», «Все о елочной игрушке» и др.

2 января на странице www.instagram.com/Sadkirova_NSK/ — новогодняя онлайн-викторина.



С 4 января в Первомайском сквере – Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Любоваться на снежные творения можно будет до конца января.



В Новосибирском зоопарке подготовлена рождественская программа «Christmas Zoo». Для гостей организованы тематические зоны: рождественская елка с ледовой горкой, зимний лабиринт для детей, беседка желаний на озере, трансфер на белом коне и санях, Дед Мороз в гостях у Бабы Яги.

Главным событием праздников станет фестиваль елок: nsk2021.tilda.ws/.







