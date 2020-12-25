Больше не копим. Систему накопительных пенсий собираются отменить

О предстоящей отмене накопительных пенсий заявил зампред Центробанка Сергей Швецов, При этом он подчеркнул, что все, что останется на накопительных счетах граждан, никуда не денется.

Ранее в декабре президент Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. «Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан», — отметил зампред ЦБ.

Взносы в ПФР от работающих россиян не поступают на индивидуальные накопительные счета, а идут на выплаты пенсий нынешним пенсионерам, новые взносы в накопительную систему заморожены. Шесть лет назад предполагалось, что заморозка станет единовременной. Однако теперь по накопительной пенсии россиян ударили нестабильные цены на нефть, мягкая денежно-кредитная политика и, конечно, коронавирусная пандемия.