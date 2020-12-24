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Благотворительный фонд «ЖИВИ» организовал традиционный новогодний праздник для выздоровевших детей

Благотворительный фонд «ЖИВИ» устроил праздник для двадцати двух ребятишек, которые вылечились от онкологического заболевания или заканчивают проходить поддерживающую терапию. Дети с родителями, братьями и сестрами приехали на базупартнера фонда – EcoSapiens, где на свежем воздухе проходили квест, катались на плюшках, водили хоровод вокруг елки, играли с Дедом Морозоми готовили блюда на огне.

Мероприятия для детей в больницах и за их стенами – одно из важных направлений работы фонда. Лечение от онкологических заболеваний обычно длится не менее года, и большую часть этого времени дети находятся в больнице. После прохождения химиотерапии и выхода из клиники у детей крайне ослаблен иммунитет, и для снижения риска заболевания инфекциями детям и их родителям важно общаться только с детьми с таким же иммунным статусом. При этом нехватка общения, позитивных эмоций плохо отражается на детях и их семьях и не ускоряет выздоровление, поэтому фонд регулярно проводит мероприятия для детей в стадии лечения, поддерживающей терапии и тех, кто уже выздоровел. На праздниках выздоровевшие дети наконец-то могут свободно общаться, отдыхать и снова почувствовать детство.

«Ежегодно собирая выздоровевших детей на праздник, мы показываем, что победить рак – реально, и семьи наших подопечных справились с этой болезнью. Процент выздоровления у детей с онкологией очень высокий – более 80%, но при условии, что помощь была оказана вовремя. Иногда счет идет на дни, а то и часы, и чтобы у фонда была возможность оперативно помогать детям, мы продолжаем целевой сбор – на лекарства для наших маленьких подопечных, на транспортировку анализов в лаборатории в других городах, на перелеты семей к местам диагностики и лечения, т.к. зачастую при редких заболеваниях поставить точный диагноз в Новосибирске нельзя», - отметила Ксения Алешина, исполнительный директор фонда «ЖИВИ».

«На празднике счастливы были не только дети. Огромное спасибо партнерам фонда за внимание, заботу, поддержку. И спасибо за возможность общаться с другими семьями, оказавшимися в такой же, как у нас, ситуации, — у нас теперь одно на всех желание для Дедушки Мороза, и это, конечно же, здоровье», — поделилась Елизавета Юрина, мама Иры – подопечной фонда.

Поддержать сбор средств на покупку лекарств, транспортировку анализов и перелеты семей к местам диагностики и лечения можно, перейдя по ссылке. На данный момент собрано более 435 тыс. руб. из 1,5 млн. В поддержку сбора у центра культуры и отдыха «Победа» продолжает работать выставка «Путь», посвященная мамам, чьи дети вылечились или еще проходят лечение в онкологических центрах города. Для этой выставки двенадцать известных фотографов сделали портреты своих героинь и записали их истории.

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