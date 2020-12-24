Благотворительный фонд «ЖИВИ» организовал традиционный новогодний праздник для выздоровевших детей

Мероприятия для детей в больницах и за их стенами – одно из важных направлений работы фонда. Лечение от онкологических заболеваний обычно длится не менее года, и большую часть этого времени дети находятся в больнице. После прохождения химиотерапии и выхода из клиники у детей крайне ослаблен иммунитет, и для снижения риска заболевания инфекциями детям и их родителям важно общаться только с детьми с таким же иммунным статусом. При этом нехватка общения, позитивных эмоций плохо отражается на детях и их семьях и не ускоряет выздоровление, поэтому фонд регулярно проводит мероприятия для детей в стадии лечения, поддерживающей терапии и тех, кто уже выздоровел. На праздниках выздоровевшие дети наконец-то могут свободно общаться, отдыхать и снова почувствовать детство.

«Ежегодно собирая выздоровевших детей на праздник, мы показываем, что победить рак – реально, и семьи наших подопечных справились с этой болезнью. Процент выздоровления у детей с онкологией очень высокий – более 80%, но при условии, что помощь была оказана вовремя. Иногда счет идет на дни, а то и часы, и чтобы у фонда была возможность оперативно помогать детям, мы продолжаем целевой сбор – на лекарства для наших маленьких подопечных, на транспортировку анализов в лаборатории в других городах, на перелеты семей к местам диагностики и лечения, т.к. зачастую при редких заболеваниях поставить точный диагноз в Новосибирске нельзя», - отметила Ксения Алешина, исполнительный директор фонда «ЖИВИ».