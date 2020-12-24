Ура, мы отдыхаем 31-го! Андрей Травников объявил последний день декабря выходным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявит 31 декабря в Новосибирской области дополнительным днем отдыха – об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее он обращался к руководителям новосибирских предприятий с просьбой отпустить сотрудников на каникулы пораньше. Теперь это решение обретает официальный статус. «Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлен дополнительным днем отдыха. В шутку могу поздравить, в первую очередь, мужчин – у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», – отметил губернатор.