Свежая доза. Новые партии противоковидной вакцины доставят в сибирскую столицу

В Новосибирскую область ожидается свежее поступление сразу двух видов противоковидных вакцин: доставят 3442 дозы препарата «Гам-КОВИД-Вак» и тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Первый препарат двухкомпонентный, то есть вакцинация предполагает поэтапное введение компонентов с разницей двадцать один день. «ЭпиВакКорона» — однокомпонентная вакцина, но вводится дважды, с промежутком в две-три недели. Пройти вакцинацию от коронавируса могут люди от восемнадцати до шестидесяти лет в двадцать четырех медучреждениях Новосибирска и районов области.

Напомним, что есть три уровня приоритета для вакцинации. К приоритету первого уровня относятся медики, учителя, работники сферы соцобслуживания и лица с хроническими заболеваниями. В приоритете второго уровня — водители, охранники, волонтеры, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и люди, работающие в сфере услуг. К приоритету третьего уровня относятся государственные гражданские и муниципальные служащие, призывники и студенты, достигшие совершеннолетия.