Такси-динамо: что делать, если машина с шашечками вас «прокатила»?

Новосибирский Роспотребнадзор решил напомнить о правилах пользования услугами такси. Эта инструкция особенно полезна в связи с ростом популярности мобильных приложения по поиску автомобиля с водителем.

Отметим, что компания, в которой человек может заказать такси, обязана зарегистрировать принятый к исполнению заказ в журнале и внести в него: информацию о номере и дате заказа, дате принятия и выполнения, планируемом времени и месте подачи машины.

Когда таксист прибывает к месту подачи, компания должна сообщить заказчику государственный номер, марку и цвет машины, ее местонахождение, а также имя и отчество водителя. Важно: обратить внимание на время подачи такси.

Не предоставление такси в согласованное с потребителем время влечет для компании гражданско-правовую ответственность. В этом случае человек, заказавший машину, вправе отказаться от услуги и взыскать штраф в размере двадцати процентов от стоимости поездки. Одновременно потребитель может потребовать возмещения причиненных убытков (упущенную выгоду) и компенсации морального вреда.