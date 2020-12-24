Вечно молодой. В Госдуме решили, что россиян до 35 лет стоит признать «молодежью»

Государственная Дума РФ повысила возраст молодежи до 35 лет. В третьем, окончательном чтении принят закон о молодежной политике, который касается и возрастных ориентиров. Такое изменение расширит возможности молодых людей для использования таких мер государственной поддержки, как, например, получение гранта по результатам конкурса молодежных проектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». В настоящий момент к молодежи относят россиян в возрасте от 14 до 30 лет.