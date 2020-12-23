Тепло на колесах. В морозный период на новосибирских трассах работают передвижные пункты обогрева

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, мобильные бригады с передвижными пунктами обогрева работают на региональных трассах. В общей сложности задействовано тридцать таких пунктов обогрева – специализированных машин, которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для «прикуривания» автомобиля, трос, инструменты. Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб.

При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс, а в случае помехи дорожному движению – до ближайшего примыкания к дороге.

Сергей Ставицкий отметил, что сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

Во избежание ситуаций, в которых может сломаться машина и пострадать люди, минтранс региона рекомендует водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или запасаться в путь теплыми вещами, едой и средствами обогрева.