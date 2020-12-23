Куда пойти с новогодней травмой? Минздрав рассказал о графике работы медучреждений на праздниках

Медучреждения будут работать во всех районах города.

Для жителей всех районов Новосибирска будут в период праздничных выходных круглосуточно будут работать «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» на Красном проспекте, 3, ожоговый травмпункт в «Государственной Новосибирской областной клинической больнице» на улице Немировича-Данченко, 130 и Офтальмологический травмпункт в «Городской клинической больнице №1» на улице Залесского, 6.

В Дзержинском районе круглосуточно будет работать «Городская клиническая больница №2» на улице Ползунова, 21. Для жителей Дзержинского и Калининского района все праздничные дни с 8:00 до 20:00 будет также работать «Детская городская клиническая больница №6» на улице Промышленная, 2а. Для жителей Калининского района круглосуточно также будет работать «Городская клиническая больница №25» на улице Александра Невского, 9. В «Городской больнице №4» в Пашино развернут ковид-госпиталь, травмпункт там работать не будет.

В Кировском районе круглосуточно будет работать «Городская поликлиника №22» на улице Зорге, 47\1, для жителей Кировского и Ленинского районе все праздничные дни с 8:00 до 20:00 будет работать «Детская городская клиническая больница №1» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 36, в Ленинском районе круглосуточно будет работать «Городская поликлиника №16» на улице 2-й пер. Пархоменко.

В Октябрьском районе 4, 6, 9 января с 9:00 до 15:00 будет работать «Городская поликлиника №2» на улице Московская, 89 и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2». Она будет работать круглосуточно во все дни, кроме 4,6 и 9 января. В эти дни учреждение будет работать с 00:00 до 9:00 и с 15:00 до 19:00.

Для жителей Центрального и Железнодорожного района круглосуточно будет работать «Городская клиническая поликлиника №1» на улице Серебренниковская, 42.

В Первомайском районе круглосуточно будет работать поликлиническое отделение в «Городской клинической больнице № 19».

Для жителей Советского района круглосуточно будет работать «Центральная клиническая больница» на улице Пирогова, 25. «Городская больница №3» является сейчас ковидным госпиталем, травмпункт там не работает.

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