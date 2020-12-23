Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, когда пройдет его елка

Губернаторская елка для новосибирских ребятишек в 2020 году пройдет в режиме ТВ-программы. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. Даты проведения елок – 30 и 31 декабря 2020 года, а также1 января 2021 года.

«Мероприятие проводится в целях поощрения детей, стимулирования их интеллектуального, художественно-эстетического и духовно-нравственного развития», – сказано в сообщении пресс-службы областного правительства.

Контролировать организацию и проведение елки будет заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

