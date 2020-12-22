Внести свой вклад. Новосибирцы смогут финансово поддерживать городские проекты

На публичных слушаниях 22 декабря одобрили новые изменения в устав города – они позволят жителям вкладывать деньги в городские проекты. «Разрабатываются правовые основы для проектов инициативного бюджетирования в Новосибирске. Самое важное здесь — инициатива и ресурсы самих новосибирцев. Первым шагом жители предлагают реализовать проект и выражают готовность вложить собственные средства, имущество либо личное участие. Следующим шагом определяется поддержка таких проектов со стороны бюджета, — рассказали в мэрии. Теперь предлагаемые изменения должны рассматривать в Совете депутатов.

«Подобная практика успешно применяется в других городах и регионах, — цитирует пресс-центр мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Это возможность для активных горожан самостоятельно определять приоритеты, решать, какие наиболее важные вопросы требуют общих усилий. Такой подход позволяет обеспечить эффективный общественный контроль и бережную эксплуатацию созданных объектов».