Вспомнить прошлое. В России планируют ввести продуктовые карточки?

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что из-за роста цен на базовые продукты в России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих граждан. Госпожа Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на товары первой необходимости в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила слова президента Владимира Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами. После этого правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Однако соглашение с предпринимателями будет иметь силу только в течение трех месяцев, а затем рынок снова будет диктовать ценовую политику. В связи с трудной ситуацией Юлия Оглоблина предлагает правительству всерьез задуматься о введении продуктовых карточек для россиян.