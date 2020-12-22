Пять тысяч под елочку. Почти 263 тысячи новосибирских семей получат обещанные президентом выплаты

Выплаты на детей до семи лет получат более 262,5 тысяч семей Новосибирской области, сообщил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. Перечисления выплат осуществляет региональное управление Пенсионного фонда России. Первые начисления уже поступили на счета новосибирцев в понедельник, 21 декабря.

«262 797 детям выплата будет назначена в беззаявительном порядке, — сказано в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области. — Речь идет о гражданах, которые уже имели возможность воспользоваться президентской выплатой через Пенсионный фонд в период апреля – июля 2020 года».

Тем, кто не оформлял раньше пособие, необходимо подать заявление на сайте Госуслуг. Сделать это может один из родителей или усыновитель. Также можно напрямую обратиться в Пенсионный фонд. В заявлении нужно указать номер свидетельства о рождении ребёнка, СНИЛС и банковские реквизиты. В течение пяти дней обращение должны рассмотреть, после чего деньги перечислят.