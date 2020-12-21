Предновогодняя «эпидемия» длинных очередей. Накануне праздников гипермаркеты под завязку набиты посетителями

Ограничения работы общепита и индустрии развлечений никто не отменял – эти сферы терпят убытки и теряют клиентов, тем временем новосибирцы обращают внимание на возросшую перед новогодними праздниками загруженность гипермаркетов и других магазинов. По мнению горожан, нахождение в таких очередях может быть значительно опаснее, чем позднее посещение кафе с соблюдением новых эпидемиологических требований.

Видео очевидца, заснявшего эпичную очередь «Леруа Мерлен» в воскресный вечер, опубликовала группа «‎АСТ-54» в соцсети «‎ВКонтакте». За кадром мужчина рассуждает о том, барам и ресторанам работать после полуночи опасно, «а „Леруа“, где даже тележек не хватает — это безопасно… битком». Многие оказались солидарны с «оператором» и подчеркнули, что предновогодний ажиотаж в гипермаркетах грозит новым увеличением числа случаев заражения ковидом. Некоторые считают, что раз магазинам дали работать, значит, и с общепита ограничения нужно снять: «‎Да уж много несправедливости.... Фастфуд и рестораны страдают неоправданно..... Как, извините, козлы отпущения» – прокомментировали ситуацию новосибирцы.

Фото: группа «‎ВКонтакте» «‎АСТ-54»