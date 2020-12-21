Топ востребованных профессий — 2021. Кто будет нужен обществу помимо медиков?

В наступающем году нарасхват будут медики, фармацевты, айтишники и представители сферы услуг. «В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — говорится в исследовании сервисов Работа.ру и СберИндекс.

Ожидается, что в 2021 сохранится популярность дистанционного формата работы. Вакансий с пометкой «удаленная работа» за 2020 год стало на сорок четыре процента больше, чем в 2019 году. «В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется», — отмечают эксперты.

Продолжит увеличиваться спрос на фриланс. «Все больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на двадцать три процента больше, чем в прошлом. В 2021 году этот тренд будет только набирать обороты, — прогнозируют аналитики. Нестабильная ситуация во многих отраслях побудит россиян брать подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах».