Ударники рейдового труда. С начала сентября в Новосибирской области провели 15 тысяч рейдов

С начала сентября в регионе провели четыырнадцать тысяч семьсот проверок по соблюдению ограничительных мер в условиях коронавирусной пандемии. Обэтом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. По данным Роспотребнадзора, на нарушителей составили более трех тысяч административных протоколов. За этот же период суд вынес сто восемьдесят два постановления о штрафах на сумму около 6,4 миллиона рублей, а также тридцать три постановления об административном приостановлении деятельности магазинов, предприятий общестенного питания и бытового обслуживания.



«Итоги рейдовой работы регулярно показывают динамику снижения количества нарушений. Контрольные мероприятия будут проводиться до конца года, а также в следующем году, начиная с новогодних праздников – особое внимание в этот период планируется уделить соблюдению всех необходимых мер в учреждениях культуры, общепита, развлекательных учреждениях, - отметил на совещании по планированию рейдовых мероприятий заместитель губернатора Сергей Сёмка. - Хочу напомнить, что к злостным нарушителям режима повышенной готовности в регионе будут применены самые жесткие меры».