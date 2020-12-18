Не оставить в беде четвероногих. Общественный совет по защите бездомных животных создали в Новосибирске

Пресс-служба мэрии сообщает о создании общественного совета при Новосибирском центре по проблемам домашних животных. В его составе – врачи-ветеринары, общественники, новосибирские депутаты. Члены совета уже определили задачи, которые нужно выполнить в первую очередь. Сейчас зоозащитники занимаются подготовкой предложений по созданию муниципального приюта для брошенных собак и по воспитанию чувства ответственности у владельцев животных.