Чтобы не мерзли. Курьеры Delivery Club получают в подарок шапки, шарфы и варежки

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club запустил акцию «Уютный коллаб», в рамках которой компания выкупает вязаные вещи у бабушек. Шарфы, шапки, варежки и носки, приобретенные волонтерами проекта, передадут курьерам сервиса. В проекте участвует 15 городов России, в том числе Новосибирск.

Delivery Club просит горожан найти бабушек, оставив координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.

«В этот непростой год мы подумали, почему бы нам не сделать то, о чем наверняка мечтал каждый: пойти и выкупить разом все вещи, чтобы бабушка пошла домой греться и пить чай. Все, что купим – подарим нашим курьерам: они значительную часть времени проводят на улице, доставляя заказы, – сообщает пресс-служба Delivery Club. – Чтобы они не мерзли зимой, мы утеплим их шарфами, шапками, носками и варежками, связанными с любовью и заботой».

Подробную информацию об акции можно узнать по ссылке