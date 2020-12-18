От пандемии до Навального. Большая пресс-конференция Владимира Путина — 2020

Из-за коронавирусной пандемии пресс-конференция Владимира Путина прошла в комбинированном формате: президент общался с журналистами частично по видеосвязи. Обычные граждане тоже смогли задать вопросы. На пресс-конференции обсуждали горячие темы года: состояние системы здравоохранения и экономики на фоне пандемии, массовую вакцинацию и отравление Алексея Навального, рост цен на продукты, дело Фургала и другие вопросы, оставившие след в непростом 2020-м.