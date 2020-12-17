Поддержать будущее страны. Семьи с детьми младше трех лет получат пособия в январе

Пособие на первого и второго ребенка выплачивается ежемесячно семьям, чей среднедушевой доход меньше суммы двух прожиточных минимумов в регионе проживания. Родители могут получать деньги до трехлетия ребенка, при этом больше не нужно каждый год подавать заявление на продление меры поддержки – органы будут автоматически продлевать ее.

Размер пособия составляет величину одного прожиточного минимума на ребёнка в регионе (за II квартал предыдущего года). В среднем по России это 10,4 тысячи рублей. В 2021 году размер пособия должен измениться в большую сторону – будет использоваться тот ПМ, который установили во II квартале 2020 года. Для детей его размер составил 11 423 рубля. На первенца деньги на выплаты поступят из федерального бюджета, на второго ребенка – за счет маткапитала.

Оформить пособие можно в любое время до трёхлетия ребёнка. Отметим, что семьи, которые успели сделать это до того, как малышу исполнилось полгода, получат выплаты за весь пропущенный период. Остальным деньги будут приходить со дня назначения меры поддержки. Обратиться за выплатой можно с помощью портала Госуслуги.

