Бойся бороды Деда Мороза – в ней может жить COVID-19

Ватная борода Деда Мороза во время коронавирусной пандемии становится опасным атрибутом – при встрече с Дедушкой не стоит подпускать его слишком близко. «Костюмированные метаморфозы простых граждан в сказочных героев - в нынешние новогодние праздники весьма сомнительная радость. Очень многие элементы карнавальных костюмов сегодня могут представлять угрозу для окружающих. "Борода из ваты", красный тулуп и уютные варежки Деда Мороза - привычные атрибуты главного героя новолетия - сегодня могут стать бомбой замедленного действия, ведь коронавирус способен жить на ткани и в сходныx материалах», - отмечает врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

На продолжительность жизни коронавируса на ткани влияют разные факторы, прежде всего - тип и фактура материала, условия окружающей среды. «Срок жизни вируса может составлять от четырех часов до одной недели», — комментирует госпожа Ненастина. Например, на хлопке из-за его воздушности и пористости высыхание происходит быстрее, а значит, срок жизни COVID-19 весьма короток. На коже, полиэстере, виниле, любой другой синтетике - значительно дольше, пояснила специалист. При этом гладкие материалы можно протереть раствором для дезинфекции, тогда как ситец или рогожа впитают жидкость, распределив ее неравномерно внутри себя.

«Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает, – подчеркивает врач – Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия».