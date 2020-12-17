Вторая коронавирусная волна закончится только к лету, а третья начнется в сентябре 2021-го

Вторая волна ковидной пандемии будет долгоиграющей и станет утихать только к лету наступающего года. Новый всплеск инфекции начнется вместе с приходом осени, когда традиционно заболеваемость растет. «Из-за того что у нас не применяют эффективных мер по борьбе с пандемией, то эпидемиологическая ситуация развивается неконтролируемо, – считает Яков Новоселов. – Пик второй волны стоит ждать в феврале, а потом начнется постепенное снижение до лета. Затем в сентябре снова будет подъем».

При этом господин Новоселов называет «эффективными» те меры по борьбе с пандемией, что были предприняты в Китае: гарантированно поможет всеобщая изоляция и тестирование каждого на выявление скрытой формы заболевания.