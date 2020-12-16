Новосибирские соцработники получили 160 миллионов рублей за свой труд в сложных условиях пандемии

Правительство Новосибирской области направило сто шестьдесят миллионов рублей на выплаты сотрудникам, работающим в домах ветеранов, домах милосердия, психоневрологических интернатах. Средства были выделены им за особые условия труда в период коронавирусной пандемии. Из-за эпидемии соцработники вынуждены нести двухнедельные вахты, не выходя за пределы своих организаций.



«Я назову общий объем финансирования, который был направлен на заработную плату сотрудников, находящихся в стационарных, закрытых на сегодняшний день учреждениях. Это порядка ста шестидесяти миллионов рублей», – отметила в ходе пресс-конференции в ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова. Она уточнила, что в таких учреждениях введен карантин, так как в них живут наиболее уязвимые с точки зрения заражения COVID-19 люди. Такой режим предполагает двухнедельные рабочие смены, которые оплачиваются особым образом, и проживание сотрудников в организации. По данным министерства, размеры выплат варьируются по должностям – врачи, средний медицинский персонал, социальные работники, технический персонал – и в зависимости от наличия коронавируса у кого-то из проживающих.