Вооружены против ковида. У 62% новосибирцев выработались антитела к коронавирусу

Лаборатория «Инвитро» опубликовала результаты последних тестирований на антитела к COVID-19. В исследованиях приняли участие жители разных частей России. Выяснилось, что в декабре средний суточный процент положительных результатов по Новосибирску составил шестьдесят два процента.

По количеству жителей, у которых выявлены антитела к ковиду, наш город стал лидером среди городов Сибирского федерального округа. Второе место занимает Красноярск (пятьдесят восемь процентов), за ним следует Омск (пятьдесят шесть процентов), Барнаул (пятьдесят пять процентов) и Иркутск (пятьдесят четыре процентов).