Вместо «спасибо». Феминистки уличили новосибирского губернатора в сексизме

На недавней пресс-конференции, состоявшейся 11 декабря, глава региона обратился к руководителям Новосибирской области: «По возможности сделайте выходной день, по крайней мере для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику». Феминистки усмотрели в этой формулировке сексистский подтекст. На эту критику губернатор ответил следующим образом: «Не хотите отдыхать — не отдыхайте. В конце концов, если правнучки Клары Цеткин категорически против того, чтобы их начальник отпустил пораньше домой, могут отработать от звонка до звонка».

«‎Где бы я ни работал, в бизнесе, органах власти, учился ли я в вузе, мы привыкли, что 31 декабря руководитель в обед всех поздравил, и кому не нужно закрывать год — пожалуйста, идите домой. В первую очередь женщины. У них не только заботы по кухне, им зачастую и себя привести нужно в порядок, перед тем как в гости идти. Много других забот женских есть. Но еще раз повторяю — это дело добровольное каждого начальника и каждой женщины», — подчеркнул господин Травников.