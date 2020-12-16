Росстат приглашает новосибирский малый бизнес поучаствовать в переписи

В первом полугодии 2021-го Росстат проведет сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год. Под сплошным наблюдением подразумевается экономическая перепись малого бизнеса, которая проводится Росстатом раз в пять лет. Она поможет сформировать объективную информационную основу для успешной реализации госполитики по развитию МСП. Кроме того, итоги переписи помогут оценить, насколько корректно реализуют указы президента органы местного самоуправления и исполнительной власти субъектов РФ.

Участие в экономической переписи в соответствии с законодательством РФ является обязательным. На основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Для участия в переписи необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи), интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи), операторов электронного документооборота.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Росстат гарантирует полную конфиденциальность информации – все полученные сведения будут использованы исключительно в обобщенном виде.



Для получения дополнительной информации можно обратиться в территориальный орган статистики Новосирскстат по ссылке