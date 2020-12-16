Письма счастья. Новосибирцы могут отправить Деду Морозу послание со своими мечтами и пожеланиями

Пресс-служба регионального Управления Федеральной почтовой связи напомнила новосибирцам о такой доброй традиции, как письма Деду Морозу.

Чтобы послание точно дошло, его нужно правильно оформить. Важно, чтобы на открытке или конверте были марка, адрес получателя и индекс. Дед Мороз живет в Вологодской области, в городе Великий Устюг, индекс – 162390. Также нужно корректно указать собственный адрес.

Отправить письмо можно из любого почтового отделения. Всего в регионе установлены около двух тысяч почтовых ящиков, в Новосибирске – триста сорок.

В прошлом году Дед Мороз получил около девятисот писем из Новосибирска. Возможно, в этот непростой год число посланий к зимнему чародею станет еще больше.

Фото: архивы пресс-служб

