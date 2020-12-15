Покорили водную стихию. Новосибирская сборная по подводному спорту взяла три золота

Первенство России среди юниоров, проходившее в Санкт-Петербурге, собрало почти триста спортсменов из двадцати трех. Для новосибирской сборной соревнования оказались урожайным: наши «подводники» завоевали двенадцать медалей: три золотых, шесть серебряных и три бронзовых. «Прогресс команды относительно 2019 года очевиден. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с отменой и переносом соревнований, спортсмены и тренеры продолжали тренировочный процесс и показали достойный результат, — отметила президент Федерации подводного спорта Новосибирской области Анастасия Глухих. — Особенно порадовали юниоры на личных дистанциях и в эстафетном плавании. Золото и серебро в эстафетах – несомненный успех. В 2019 году ребята заняли девятое место».

Фото: архивы пресс-служб