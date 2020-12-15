Серебряные быки и бусы. Какие елки и новогодние украшения в тренде у сибиряков

Эксперты сервиса Ozon.ru сообщают, что в конце ноября – начале декабря продажи искусственных елок в Новосибирске выросли почти в десять раз. Как правило, сибиряки выбирают деревья не ниже девяноста сантиметров, украшенные снегом, шишками или ягодами. Видимо онлайн-шопинг в пандемический год действительно всерьез захватил населении: по данным интернет-магазина, средний чек покупок в новогодней категории превышает отметку в тысячу восемьсот рублей. Для сравнения: в прошлом году на праздничные товары тратили на сорок процентов меньше. Это на 40% больше, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году.

Покупка новогоднего декора тоже стала масштабнее: с 23 ноября по 7 декабря продажи гирлянд выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Аналитики Ozon.ru отмечают, что елочные игрушки зачастую покупают наборами, причем самый трендовый декор у новосибирцев — бусы, звезды на верхушку дерева и символ наступающего года — серебряный бык.