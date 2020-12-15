Работать на еду. Почти трети россиян денег хватает только на продукты питания

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследования, чтобы выяснить уровень финансового благополучия населения. Выяснилось, что тридцать восемь процентов жителей нашей страны могут позволить себе только покупку продуктов питания и одежды, в то время как приобретение крупной бытовой техники для них проблематично. Для двадцати восьми процентов затруднительной является и покупка одежды. У шести процентов россиян дела еще хуже: они не способны купить себе даже достаточное количество еды.

У двадцати одного процента опрошенных не вызывает проблем приобретение телевизора, холодильника, предметов мебели, однако на покупку чего-то больше финансов нет. Средства на автомобиль имеются всего у четырех процентов. И лишь два процента россиян ответили, что могут позволить себе в принципе все.