Достаточно пары кликов. Материнский капитал можно будет использовать не выходя из дома

Средства материнского капитала, которые выдаются семьям на строительство частного дома, начиная с декабря 2020 года доступны без посещения многофункциональных центров или Пенсионного фонда. Кроме того, отныне новосибирцы будут освобождены от утомительного сбора документации — ведомства сделают все сами.

Раньше использовать материнский капитал удаленно было нельзя, сообщает пресс-служба областного правительства. Держатель сертификата был обязан лично прийти в Пенсионный фонд, предоставить разрешение на строительство, уведомление о строительстве или акт освидетельствования выполненных работ. Сейчас достаточно подачи заявления на сайт Пенсионного фонда или на портал Госуслуги. Все документы будут собраны в рамках межведомственного взаимодействия без участия заявителя. Для предотвращения нецелевого использования будут проводиться необходимые проверки. «Электронный обмен сведениями между органами власти на территории Новосибирской области организован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, — комментируют в пресс-службе правительства региона. — Вопросы обеспечения безопасности обрабатываемых и передаваемых персональных данных предусмотрены соглашением между министерством и Отделением ПФР по Новосибирской области».