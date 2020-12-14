В двойном объеме. Новосибирских родителей в декабре ждут двойные пособия на детей

Жители Новосибирской области, у которых есть дети до полутора лет, в декабре получат двойные выплаты по так называемым «коронавирусным» пособиям. Напомним, что они были установлены президентом России Владимиром Путиным.

В декабре семьям поступят выплаты за ноябрь, кроме того, с 25 по 31 декабря новосибирцы получат выплаты за текущий месяц. Таким образом, в декабре родителям выплатят сразу два пособия. Сумма двойного пособия составит двенадцать тысяч тридцать шесть рублей. В январе деньги перечислять не будут — средства за январь выплатят уже в феврале.