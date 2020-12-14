Меньше браков и детей. 2020 год оказался для Сибири не особо плодотворным

По предварительным данным Новосибирскстата, в 2020 году в Сибирском федеральном округе зарегистрировано чуть более семидесяти тысяч браков, это почти на восемнадцать процентов меньше, чем в прошлом году. Радует, правда, что число разводов тоже сокращается: зафиксирована пятьдесят одна тысяча пятьсот разводов на всей территории СФО (это более чем на одиннадцать процентов меньше, чем в 2019-м). Причем чаще других расстаются супруги в Алтайском крае и в Хакасии, а самые крепкие союзы - в Республике Тыва. К слову, и рождаемость здесь не упала – в отличие от других регионов Сибири, где малышей стало появляться значительно меньше. «Антирекордсменом» по низкой рождаемости — с показателем на 8,6 процента меньше, чем в 2019-м — названа Омская область.