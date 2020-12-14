Начать новый год с вакцинации. В январе 2021-го россиян будут массово вакцинировать препаратом новосибирского «Вектора»

Во время совещания с производителями вакцин премьер-министр сообщил, что широкое применение препарата, разработанного новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», начнется в январе 2021 года. Господин Мишустин отметил, что уже начаты постклинические испытания новой вакцины производства «Вектора». «Их результаты будут подведены в январе, тогда же начнется более широкое применение этой вакцины», — подчеркнул премьер.

До конца этого года ожидается выпуск примерно пятидесяти тысяч доз векторовской «ЭпиВакКороны». Отметим, что в пострегистрационных испытаниях участвуют не только люди молодого возраста: на данный момент препарат получили уже более сотни пожилых россиян.