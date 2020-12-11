Ни родителей, ни аниматоров. Мэрия рассказала, как надо отмечать Новый год в детских садах и школах

Мэрия Новосибирска составила «праздничный кодекс» для школ и детсадов. Запрещено устраивать «густонаселенные» торжества: пятьдесят человек — максимум. Желательно, чтобы на веселом празднике присутствовали только ребятишки и их наставники — никаких посторонних (причем в категорию «посторонние» включены не только аниматоры, но и родители). Впрочем, родителям не запрещается помогать в подготовке к мероприятию, но для этого им нужно предварительно получить согласие директора школы. Еще одно правило касается обязательной дезинфекции помещений после утренников.

«Наша главная задача – сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников, поэтому принимаемые меры являются основой для того, чтобы, несмотря на пандемию, дети, все-таки, ощутили Новый год», – подчеркнул начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.