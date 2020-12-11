Досрочные каникулы. Андрей Травников считает, что 31 декабря правильно сделать выходным днем

Во время пресс-конференции 11 декабря глава региона Андрей Травников прокомментировал просьбу новосибирцев сделать последний день декабря выходным. «Давайте разбираться. Очень много лукавства в решениях других регионов. Все мы понимаем, что объявить выходной день может Правительство России, либо может определить для работника сам работодатели. Я работодатель для тех, кто работает в этом здании. Я не могу объявить его для всех, — сказал губернатор. — Я считаю, что правильно сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы — чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области: по возможности сделайте выходной день, по крайней мере для женщин, на них выпадают основные хлопоты по подготовке к празднику». При этом господин Травников добавил, что он сам и его коллеги 31 декабря будут работать.