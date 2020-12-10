Нейминг по-сибирски: Женевьева, Хиония, Северьян, Гектор и другие оригинальные имена получили новорожденные в этом году

Даже в непростой ковидный год новосибирцы не унывают и находят необычные способы развлечься, в частности занимаются поиском оригинальных имен для малышей. По информации ЗАГСа, среди нетривиальных имен-2020 для девочек — Теона, Альмира, Георгия, Анисия, Саяна Афина, Хиония, Луна, Виденея, Женевьева Лореанна, Эстер, Лилианна и Юнесса. Мальчики не отстают, в их колоритном списке — Оливер, Мечислав, Леон, Гектор, Данислав, Дарий, Патрик, Северьян Влас, Анникадим, Светозар, Яр и Володар. Кроме того, новорожденным присваивали двойные имена: Ангелина-Бетельгейзе, Марк-Савелий, Дмитрий-Михаил. Какая судьба ждет этих ребятишек, покажет время.