Зафиксировали максимум. Минздрав рассказал, какой будет предельная отпускная цена для вакцины «Спутник V» ⠀

По заявлению Минздрава РФ, предельная отпускная цена производителя на вакцину от COVID-19 «Спутник V» — тысяча девятьсот сорок два рубля за два компонента. Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зафиксирована на отметке девять тысяч семьсот десять рублей. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов подчеркнул, что правительство включило «Спутник V» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Также он отметил, что для россиян вакцинация будет бесплатной и добровольной, розничная продажа вакцины не предусмотрена.