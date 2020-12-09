Свадебный салон Pauline при поддержке общественной организации «Красный Крест Новосибирск» запустил благотворительную акцию «Теплые ручки»

Цель акции — собрать новые шерстяные варежки на все возраста от 0 до 16 лет.
Благотворительная акция «Теплые ручки» собирает варежки для детей, попавших в непростые жизненные ситуации.
Ведь без хороших варежек никак не поваляться в сугробах, не построить снеговика, не поиграть в снежки.❄️
Давайте подарим детям радость зимних прогулок!☃️
Без вашей помощи никак не справится!
БлагоТворение — это не только деньги перечислить, так ведь?
🚩Акция продлится по 22 декабря 🚩
Все собранные варежки салон Pauline передаст в «Красный Крест Новосибирск»
Свадебный салон Pauline, ул. Ватутина, 28а, ТЦ «Подсолнух», 2 этаж
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