Свадебный салон Pauline при поддержке общественной организации «Красный Крест Новосибирск» запустил благотворительную акцию «Теплые ручки»

Благотворительная акция «Теплые ручки» собирает варежки для детей, попавших в непростые жизненные ситуации.

Ведь без хороших варежек никак не поваляться в сугробах, не построить снеговика, не поиграть в снежки.❄️

Давайте подарим детям радость зимних прогулок!☃️

Без вашей помощи никак не справится!

БлагоТворение — это не только деньги перечислить, так ведь?

🚩Акция продлится по 22 декабря 🚩

Все собранные варежки салон Pauline передаст в «Красный Крест Новосибирск»

Свадебный салон Pauline, ул. Ватутина, 28а, ТЦ «Подсолнух», 2 этаж

@paulinedress_nsk

@redcross_nsk