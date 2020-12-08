Комментарии в социальных сетях как предмет изучения. Мэрия Новосибирска потратит более миллиона на их исследование

Мэрия Новосибирска готова отдать крупную сумму — почти миллион триста тысяч рублей — на исследование комментариев в социальных сетях. Мэрия уже объявила конкурс на доступ к системе отслеживания публикаций в средствах массовой информации и соцсетях. Аукцион опубликован на сайте госзакупок, заказчик — департамент информационной политики мэрии Новосибирска, максимальная цена контракта — 1,275 млн рублей. Заказчик будет вести мониторинг в специальной системе, автоматически собирающей информацию из СМИ и соцсетей. Речь идет о постах в Facebook, «Одноклассниках», YouTube, «ВКонтакте», «Моем Мире», «Живом журнале». Также система будет делать отчеты о публикациях в телеграм-каналах. Исполнитель должен будет обеспечить автоматическую систематизацию данных. Все они будут храниться в системе, доступ к которой будет возможен через браузер или специальное приложение. Система также должна составлять отчет об авторах публикаций, об аудитории, влиянии на нее и тоне передачи информации. Департамент получит доступ к системе с 1 января по 31 декабря 2021 года.