Юная Вероника Кобук из Новосибирска получила титул Miss Russia–2020

Тринадцатилетняя Вероника Кобук стала победительницей в старшей возрастной категории Miss в финале всероссийского конкурса красоты и таланта для девочек Little Miss World Russia. Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в Москве. Финалистками конкурса стали двадцать семь участниц со всей России. Юным участницам предстояло показать на сцене визитную карточку, выступить в национальном костюме и продемонстрировать вечерний наряд. Почти все девочки профессионально занимаются художественной гимнастикой, вокалом, играют на музыкальных инструментах.



Вероника серьезно занимается балетом, она учится в хореографическом училище. Девочка вышла на сцену в пуантах и исполнила танец царевны, поразив членов жюри грациозностью. Помимо хореографии юная сибирячка занимается моделингом, много времени посвящает учебе и участвует в олимпиадах. Она мечтает стать известной и сделать мир прекраснее.

Фото: страница Вконтакте Вероники Кобук