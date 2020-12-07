Давайте побудем Дедами Морозами и исполним детские мечты

До главного праздника в году остались считаные недели. Все мы будем ждать чуда✨Кто-то исполняет свои мечты сам, а кому-то нужна помощь...

Ребята из детского дома «Теплый дом» написали письма со своими маленькими новогодними мечтами💛 Волонтеры из организации «Солнечный город» передали их компании Tropical Queen @tropicalqueen_nsk, в магазинах которой теперь и висят разноцветные открытки с детскими пожеланиями.

Мы предлагаем всем неравнодушным побыть немного Дедами Морозами, взять себе по письму и исполнить одну маленькую мечту🙏

В конце декабря все принесенные подарки будут переданы адресатам🎁🎄

Организаторы — волонтеры «Солнечного города» @sgdeti

Информационный партнер — мультимедиапроект «Собака.ru» @sobakaru_nsk

Спасибо всем тем, кто откликнется🙏