Давайте побудем Дедами Морозами и исполним детские мечты

До главного праздника в году остались считаные недели. Все мы будем ждать чуда✨Кто-то исполняет свои мечты сам, а кому-то нужна помощь...
Ребята из детского дома «Теплый дом» написали письма со своими маленькими новогодними мечтами💛 Волонтеры из организации «Солнечный город» передали их компании Tropical Queen @tropicalqueen_nsk, в магазинах которой теперь и висят разноцветные открытки с детскими пожеланиями.
Мы предлагаем всем неравнодушным побыть немного Дедами Морозами, взять себе по письму и исполнить одну маленькую мечту🙏
В конце декабря все принесенные подарки будут переданы адресатам🎁🎄
Организаторы — волонтеры «Солнечного города» @sgdeti
Информационный партнер — мультимедиапроект «Собака.ru» @sobakaru_nsk
Спасибо всем тем, кто откликнется🙏
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