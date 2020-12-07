Новогодний вишлист: чего россияне попросили бы в письме к Деду Морозу

Портал «Авито», провел исследование на тему желаемых новогодних подарков для россиян. Жители нашей страны ответили, какие именно презенты хотят увидеть под елкой. Выяснилось, что женщины мечтают получить в зимние праздники путешествия и подарочные сертификаты — об этом рассказали двадцать пять и тридцать процентов опрошенных соответственно. Кроме того, эксперты «Авито» узнали, что россиянки не отказались бы от стильных аксессуаров, одежды, обуви и сладостей. Сильная половина России предпочла бы получить инструменты, гаджеты, алкоголь и игровые консоли.

Среди часто встречаемых ответов у россиян аналитики также отметили деньги, косметику, ювелирные украшения и хороший парфюм.