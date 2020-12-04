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Заявление не потребуется. Льготы по услугам ЖКХ для новосибирцев продлят до конца года автоматически

Чтобы уберечь пожилых людей от посещения мест массового скопления народа, льготы продлят без подачи заявлений.

Действие льгот по услугам ЖКХ в Новосибирской области автоматически продлят до конца 2020 года. Об этом на минувшем брифинге заявил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. По словам господина Фролова, власти намереваются уберечь от посещения мест массового скопления людей новосибирцев старше шестидесяти пяти лет, так что все льготы продлят автоматически — без подачи заявлений. Более того, министр отметил, что правительство допускает, что данная мера по продлению льгот будет введена и в следующем году — если эпидобстановка не изменится. По всем вопросам, которые касаются доставки продуктов питания, лекарств, продления льгот и пособий, можно обращаться по номеру министерства 8-800-00-82 или по номеру 112, который переведет на представителей Минсоцразвития.

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