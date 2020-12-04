Заявление не потребуется. Льготы по услугам ЖКХ для новосибирцев продлят до конца года автоматически

Действие льгот по услугам ЖКХ в Новосибирской области автоматически продлят до конца 2020 года. Об этом на минувшем брифинге заявил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов. По словам господина Фролова, власти намереваются уберечь от посещения мест массового скопления людей новосибирцев старше шестидесяти пяти лет, так что все льготы продлят автоматически — без подачи заявлений. Более того, министр отметил, что правительство допускает, что данная мера по продлению льгот будет введена и в следующем году — если эпидобстановка не изменится. По всем вопросам, которые касаются доставки продуктов питания, лекарств, продления льгот и пособий, можно обращаться по номеру министерства 8-800-00-82 или по номеру 112, который переведет на представителей Минсоцразвития.