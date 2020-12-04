Скоро вакцинация. Кто из новосибирцев будет в первых рядах?

Наш регион ожидает масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что уже сейчас регион полностью готов к массовой вакцинации. «Мы полностью готовы к началу вакцинации, поэтому мы ждем поставку вакцины на территорию Новосибирской области. Как она появится, мы сразу начнем работу» – отметил господин Хальзов. Министр также сообщил, что количество доз, которые планируют привезут в регион, пока неизвестно. Глава регионального минздрава добавил, что первыми новосибирцами, которым поставят прививку от ковида, станут медики.