Команда театра «Красный факел» приглашает новосибирцев поучаствовать в благотворительной акции «Будьте добры»

Ежегодная акция «Будьте добры» проводится на протяжении уже одиннадцати лет. За это время не только сами краснофакельцы, но и их зрители, друзья привыкли к тому, что зима непременно приносит с собой волшебство добрых дел. Команда театра предлагает всем неравнодушным примерить на себя роль Деда Мороза и помочь Дому ребенка №1.

Если вы хотите порадовать детей подарками, то в первую очередь необходимы:

ортопедическая обувь на возраст два-четыре года на любой сезон (размеры 25; 25,5; 26; 27; 28);

подгузники (любых размеров);

развивающие игры для малышей;

канцелярские принадлежности (альбомы, краски, мягкий пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, пальчиковые краски и т.д.);

особую радость детям доставят музыкальные книжки и игрушки с кнопочками.

Пункт сбора подарков организован в театре «Красный факел».

Можно внести посильный денежный взнос в колбу, которая установлена в зрительском фойе театра «Красный факел», или сделать перечисление по номеру карты Сбербанка 4173 9800 0642 7237 с пометкой «Будьте добры».

Традиционно марафон добра завершится большим благотворительным концертом, в котором примут участие актеры новосибирских театров: он состоится 16 января в уютном краснофакельском «КаФе».