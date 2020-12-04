Команда театра «Красный факел» приглашает новосибирцев поучаствовать в благотворительной акции «Будьте добры»

Средства, собранные в рамках акции, передадут Дому ребенка №1.
Ежегодная акция «Будьте добры» проводится на протяжении уже одиннадцати лет. За это время не только сами краснофакельцы, но и их зрители, друзья привыкли к тому, что зима непременно приносит с собой волшебство добрых дел. Команда театра предлагает всем неравнодушным примерить на себя роль Деда Мороза и помочь Дому ребенка №1.
Если вы хотите порадовать детей подарками, то в первую очередь необходимы:
- ортопедическая обувь на возраст два-четыре года на любой сезон (размеры 25; 25,5; 26; 27; 28);
- подгузники (любых размеров);
- развивающие игры для малышей;
- канцелярские принадлежности (альбомы, краски, мягкий пластилин, карандаши, фломастеры, мелки, пальчиковые краски и т.д.);
- особую радость детям доставят музыкальные книжки и игрушки с кнопочками.
Пункт сбора подарков организован в театре «Красный факел».
Можно внести посильный денежный взнос в колбу, которая установлена в зрительском фойе театра «Красный факел», или сделать перечисление по номеру карты Сбербанка 4173 9800 0642 7237 с пометкой «Будьте добры».
Традиционно марафон добра завершится большим благотворительным концертом, в котором примут участие актеры новосибирских театров: он состоится 16 января в уютном краснофакельском «КаФе».
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