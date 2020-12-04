Подальше от пандемии. Работающим новосибирцам старше 65 лет официально разрешили брать больничный

Работающим новосибирским пенсионерам официально разрешили уходить больничный. Ситуацию, связанную с соблюдением режима самоизоляции для граждан старше шестидесяти пяти лет, прокомментировал на брифинге министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов. «Хотел обратить внимание на тех граждан старше шестидесяти пяти лет, которые работают. У них есть полное право уйти в режим самоизоляции и уведомить своего работодателя об этом», – подчеркнул господин Фролов. Он отметил, что после уведомления любым удобным образом работодателя о том, что гражданин по закону уходит в режим самоизоляции, работодатель обязан передать сведения в Фонд социального страхования. Там на человека открывается больничный лист в электронном формате и производятся полагающиеся выплаты.