Валюта цифровая, налоги реальные. Криптовалюту собираются прировнять к имуществу

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, приравнивающий криптовалюту к имуществу. Если его примут, то хозяева цифровой валюты обязаны будут платить налоги. Юридические и физические лица должны будут декларировать операции с цифровой валютой на сумму более шестисот тысяч рублей в год. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», при этом налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками и операциями в них.

Однако на этом потенциальные новшества для пользователей цифровой валюты не заканчиваются. Поправки хотят внести также в Уголовный кодекс: за незаконное владение цифровыми деньгами предлагается сажать в тюрьму. В министерстве финансов прокомментировали, что принятие поправок поможет «снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».