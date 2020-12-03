Нет маски — не получишь покупки. Продавцы имеют право не обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты — таково решение Верховного суда РФ

Верховный суд России разъяснил, что торговые учреждения могут отказывать в обслуживании на кассе покупателям, у которых нет средств индивидуальной защиты, если в регионе установлено обязательное использование таких средств. Иск в суд подал Смоленский центр права и социологии, он хотел оспорить рекомендации Минпромторга о введении в регионах режима обязательного использования масок. Однако Верховный суд иск отклонил. В иске речь шла о пункте, согласно которому при обнаружении на территории торгового объекта посетителя без СИЗ организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения требований и об ответственности за нарушение масочного режима, а в случае несогласия человека организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе. Истец заявил о нарушении прав потребителей. Ответчик в письменном возражении указал, что документ Минпромторга носит рекомендательный характер, поэтому права и свободы лиц, в интересах которых предъявлено требование, не нарушают. «Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют»,— сказано в решении суда.