Парковаться без проблем. В мэрии Новосибирска объяснили, как рассчитываться за парковку картой «Мир»

В мэрии объяснили правила оплаты парковки с помощью карты платежной системы «Мир» в ответ на запрос депутата Светланы Каверзиной. Как следует из ответа пресс-центра администрации, оплата по карте «Мир» не проходит, если она обезличена (если на карте не указаны имя и фамилия владельца). Такое правило связано с политикой безопасности банков. Кроме того, рассчитаться за муниципальную парковку не получится бесконтактным способом оплаты: прикладывания карты недостаточно — нужно обязательно вставить ее в картридер. Тем не менее, в мэрии уточнили, что сейчас «ведутся работы по отладке системы для возможности оплаты картами —„Мир“ при помощи бесконтактного считывателя»,